GIUSY SORGENTE (FDI): “ALLEVATORI E AGRICOLTORI DELLE AREE INTERNE DIMENTICATI DALLA REGIONE”

“Soldi a palate per la Sanità Privata della Regione Campania, per gli Ospedali Covid di Caserta e Salerno, mai collaudati, e fondi finiti per gli Agricoltori e gli Allevatori delle Zone Montane. Ancora una volta le politiche economiche di De Luca e della Regione Campania mostrano enormi limiti nella valorizzazione dei territori: i fondi per pagare le cliniche per prestazioni mai rese ci sono, i soldi per sostenere il mondo dell’agricoltura mancano”.

E’ la denuncia di Giusy Sorgente, candidata al consiglio regionale con la lista di Fratelli d’Italia.

“Incontrando ed ascoltando numerosi agricoltori ed allevatori dell’entroterra della Provincia di Salerno ho riscontrato che le cosiddette indennità compensative per le zone montane, studiate per sostenere le attività che subiscono perdite proprio per la loro ubicazione, sono state drasticamente tagliate (del 75% per le zone montante fino al 100% del valore totale per le zone non montane). Evidentemente questi fondi che, fino allo scorso anno, sono stati un importante sostegno per il mondo dell’Agricoltura sono serviti ad altro.”

“La realtà che si prospetta”, conclude Giusy Sorgente, “è davvero drammatica perché in tutta la Regione Campania, a fronte delle 20.000 richieste arrivate, si potrà arrivare, nella migliore delle ipotesi, ad una indennità di meno di 2000 euro per ogni singola attività. Il che, tradotto in soldoni, significa decretare il fallimento di tante piccole aziende agricole del nostro territorio. Fratelli d’Italia era e sarà sempre al fianco degli agricoltori e degli allevatori della Regione Campania”.