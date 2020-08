GIUSY SORGENTE (FDI): “IL MASSO DI AQUARA OGGI COMPIE 5 ANNI MA NON C’E’ NULLA DA FESTEGGIARE”

“ll masso di Aquara, oggi, compie 5 anni. E non c’è nulla da festeggiare perchè da 5 anni i collegamenti viari per le zone interne sono diventati piu’ difficili e complicati. In 5 anni nessuno, dalla Regione guidata da De Luca alla Provincia a diverse guide Partito Democratico, è riuscito a trovare una soluzione per la rimozione del masso e per la messa in sicurezza del costone roccioso. Ancora oggi si sommano ritardi su ritardi per la gara d’appalto mentre, in pratica, la strada è ancora chiusa alla circolazione stradale e agli autobus di linea, creando grandi disagi ai cittadini e agli studenti che presto dovranno ritornare tra i banchi di scuola.” E’ quanto denuncia Giusy Sorgente, candidata al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia.

“Questo masso rappresenta il fallimento politico ed amministrativo di una intera classe dirigente del centro sinistra, preoccupata da poltrone e da selfie elettorali, ma lontana anni luce dai veri problemi dei cittadini e degli imprenditori. Con Fratelli d’Italia e con Caldoro Presidente è giunta l’ora di dire basta a questo totale stato di abbandono per interi territori della nostra Provincia di cui tutti si ricordano solo in occasione delle elezioni”

