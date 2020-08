ITALIA VIVA. IN LISTA OK PER ERNESTO SICA E GAETANO MONTALBANO: ARRIVANO LE FIRME

Dinanzi ad un notaio di Sala Consilina, nel tardo pomeriggio di oggi, Ernesto Sica, già Sindaco di Pontecagnano Faiano e Gaetano Montalbano, ex primo cittadino di Nocera Superiore, hanno sottoscritto la candidatura per le prossime elezioni regionali con Italia Viva. Per il partito di Matteo Renzi due colpi sul finire del tempo massimo che si aggiungono alle altre candidature già in corsa da tempo: Tommaso Pellegrino, Tonino Cuomo, Nico Mazzeo ed Elvira Serra. Sica, dunque, sosterrà la candidatura di Vincenzo De Luca alla Presidenza della Regione dopo aver lasciato, appena qualche giorno fa, la Lega di Matteo Salvini.

