“Io non sono contraria alle primarie. Anzi, sono stata una delle prime fautrici di questo strumento che credo sia utile per coinvolgere il nostro popolo e penso che lo sarebbe anche in questa occasione. Quindi, non sono pregiudizialmente contraria. Naturalmente, andrebbero organizzate bene per evitare condizionamenti, infiltrazioni di vario tipo”. Lo ha dichiarato Mara Carfagna, a margine dell’incontro organizzato da Forza Italia, per il tradizionale scambio di auguri.

