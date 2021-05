GORI. PER IL MOMENTO STOP ALL’AUMENTO DELLE TARIFFE PER I CITTADINI

Al margine dell’ assemblea, riunitasi nel primo pomeriggio all’ Eic per discutere dell’ aumento della tariffazione del gestore idrico Gori per il periodo 2020-2023, il sindaco Manlio Torquato ha dichiarato: “ Andiamo verso una possibile soluzione unitaria. Non si è deliberato l’aumento delle tariffe ma all’unanimità si è deciso di andare ad approfondire ulteriormente la possibilità di un loro contenimento. Più di quanto ancora non sia stato fatto meritoriamente dall’Eic e dal prof. Belgiorno. È un primo obiettivo importante dei Comuni della Rete per l’acqua pubblica e dei Comitati ma è un risultato positivo per tutto l’ambito”.

