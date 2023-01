GUERRA IN ROSA NEL M5S PER IL RUOLO DI COORDINATORE: BILOTTI, GUADIANO E VILLANI

E’ una vera e propria guerra in rosa, quella scoppiata all’interno del Movimento 5 Stelle della Provincia di Salerno per il ruolo di Coordinatore Provinciale del partito: mentre, infatti, a Benevento, Avellino e Caserta si va verso una decisione unanime, per la Provincia di Salerno il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo è stato costretto a rinviare l’assemblea elettiva. Ci sono troppe distanze tra i nomi in campo che sono quelli della Senatrice Anna Bilotti, ma anche quelli delle due ex parlamentari Virginia Villani e Feliciana Guadiano. E, queste ultime, rivendicano un ruolo dopo aver affrontato una campagna elettorale in posizioni di lista chiaramente inutili per una rielezione me necessarie per dare un segnale di compattezza del partito, proprio in occasione delle ultime elezioni politiche. Adesso si tratta di scegliere e, pare, che nessuna delle tre intenda fare passi indietro nè, tanto meno, di lato. La guerra per conquistare il Coordinamento Provinciale del M5S, insomma, è appena iniziata.

