I COMUNI VERSO I BILANCI DI PREVISIONE 2022: UN ALTRO ANNO DIFFICILE E COMPLICATO

Doveva essere, dopo due anni di emergenza, l’anno del possibile rilancio dell’azione amministrativa dei Comuni ed invece il caro bollette ha frenato gli entusiasmi di sindaci ed amministratori locali, chiamati all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022 entro il 31 Marzo. C’è, pero’, un primo enorme problema, legato alla tempistica: il Governo Draghi, con il Decreto Energia, ha stanziato fondi straordinari per Comuni e Regioni per la copertura dei maggiori costi derivanti dai consumi energetici ma il Decreto Legge non è stato ancora convertito e, quindi, le relative tabelle di ripartizione delle somme non sono ancora disponibili. I tempi della conversione in legge, purtroppo, non coincidono con quelli dell’approvazione del Bilancio di Previsione che, con ogni probabilità, andrà verso un nuovo slittamento, magari di un mese, fino alla fine di maggio.

