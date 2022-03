CORRADO MATERA: “DALLA GIUNTA REGIONALE FONDI PER IL COMUNE DI SANZA”

“Nella giornata di ieri la Giunta Regionale ha indicato il Comune di Sanza per il progetto pilota riservato ai borghi a rischio abbandono da inviare al Ministero della Cultura. Si tratta di un progetto sperimentale che ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un solo borgo, finanziabile fino a 20 milioni di euro.

Sono certo che, attraverso questo intervento pilota, l’intero territorio avrà una straordinaria occasione di crescita intorno a un grande attrattore turistico quale il Cervati.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera.

Con il sostegno della Regione Campania il Sindaco, Vittorio Esposito scriverà una pagina di storia importante non solo per la sua comunità ma anche per l’intero territorio valdianese.