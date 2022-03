DA SAN CIPRIANO A ROMA PER DEPORRE UNA CORONA DI FIORI ALL’ALTARE DELLA PATRIA

Il giorno 3 marzo 2022 alle ore 09:15, la sindaca di San Cipriano, Sonia Alfano, si recherà all’Altare della Patria di Roma, per deporre una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Tale iniziativa si inserisce nel quadro del conferimento la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto per ricordare tutti coloro che persero la vita durante la I Guerra Mondiale. A tal proposito, la sindaca Sonia Alfano dichiara quanto segue:

“Il giorno 3 marzo alle ore 09:15, in occasione delle manifestazioni per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di San Cipriano Picentino al Milite Ignoto, deporrò una corona di alloro all’altare della patria: un momento solenne per la nostra comunità.

È doveroso per noi ricordare tutti gli italiani che durante la Grande Guerra per la libertà e per l’idea di Patria persero la loro vita; il loro sacrificio, soprattutto quello dei tanti ragazzi, è indelebile nella nostra memoria.

Domani quando deporrò la corona penserò anche, come amministratrice e come madre, a ciò che sta accadendo in Ucraina: voglio onorare le donne e gli uomini liberi che accettano di difendere la loro patria dell’aggressione brutale delle truppe russe.”.