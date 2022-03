ANTICA BOTTEGA ITALIA ON LINE CON I PRODOTTI PER LA PASQUA: ECCO LA COLOMBA AL LIMONCELLO

Antica Bottega Italia, Azienda specializzata nella vendita on line di prodotti di Alta Qualità ed Artigianali, si presenta on line, per la Pasqua 2022, con una serie di delizie di assoluta novità, a cominciare da quella che è già diventata uno dei prodotti piu’ ricercati: la Colomba al Limoncello. Attraverso la ricerca dei sapori di un tempo, uniti, come sempre, ai simboli del territorio della Provincia di Salerno e della Campania, Antica Bottega Italia propone per la Pasqua 2022, tra gli altri prodotto, anche la Colomba al Limoncello che puo’ essere acquistata direttamente on line, visitando il sito di Bottega Italia.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’