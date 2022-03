RUBERTO (FI): “FONDOVALLE, LETTERA CARFAGNA AI SINDACI, SIAMO AI FATTI CONCRETI”

“Grazie al continuo e concreto lavoro del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale on. Mara Carfagna, nell’arco di poche settimane, per la Fondovalle Calore, siamo passati dall’annuncio ai fatti.

Con la lettera che il Ministro ha inviato, nella giornata di oggi, a tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti dal completamento dell’opera, ai Presidenti delle Comunità Montane Alburni e Calore e al Presidente della Provincia, si entra nella fase concreta per i fondi che sono stati stanziati dall’ultima delibera del Cipess”.

E’ quanto dichiara il Consigliere Provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto. “Sono molto soddisfatto della nota del Ministro Carfagna, che prevede una partecipazione reale

degli amministratori locali alla fase attuativa del progetto Fondovalle Calore, giunta a pochi giorni dalla notizia del finanziamento per il completamento, per un valore di 62.765.000 euro, dell’importante e strategica arteria stradale. Si tratta di un segnale tangibile della buona politica fatta per i territori, con la serietà di chi conosce i meccanismi della Pubblica Amministrazione e le problematiche delle Comunità locali”.

