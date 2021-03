I DATI DELL’ASL DI SALERNO: VACCINATO IL 10% DELLA POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA

L’Asl ad oggi ha somministrato alla popolazione oltre 75.000 dosi di vaccino, di cui 20.000 a gli ultraottantenni, e circa 12.000 al personale scolastico.

Se si calcolano gli oltre 20.000 vaccini somministrati dall’Azienda Ospedaliera del Ruggi, si arriva a contare

oltre 100.000 vaccinati, vale a dire il 10% della popolazione dell’intera provincia/dell’Asl .

Per fare ciò, su tutto il territorio della provincia stati attivati più di 80 punti vaccinali , dislocati in strutture

aziendali (ospedali, distretti sanitari, ecc.), scuole, residenze sanitarie assistite, strutture comunali , ecc.

Al fine di chiarire i motivi di quelli che possono essere percepiti come fase di stallo nella somministrazione

del vaccino alla popolazione, giova ricordare che i vaccini usati hanno bisogno di una seconda somministrazione a distanza di 21 giorni per Pfizer, 28 giorni per Moderna e 3 mesi per Astrazeneca per cui è necessario tener conto della necessità di avere dosi disponibili per poter fare la cosiddetta “dosi di richiamo”. Diversamente, si

vanificherebbe l’inoculazione della prima dose.