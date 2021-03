NICOLA ZINGARETTI INDICA ENRICO LETTA COME NUOVO SEGRETARIO DEL PD

In un lungo post pubblicato sulla sua pagina Fb, Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd dimissionario, indica il nome di Enrico Letta, spianando la strada alla sua successione che, a questo punto, dovrebbe essere sancita, all’unanimità, nel corso della Assemblea Nazionale in programma per domenica 14 Marzo.

“Continuerò a dare il mio contributo attivo da Presidente di Regione e anche nel dibattito politico con le mie idee. Alla luce del sole. Ora sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della nostra sfida di grande partito popolare, vicino alle persone e non alle polemiche. Promotore di un progetto per l’Italia e l’Europa e baricentro di qualsiasi alternativa alle destre. Tutto il sistema politico italiano sta ridefinendosi. Il Pd con Letta definirà un suo profilo adeguato e competitivo.”