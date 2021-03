IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD. CHI SONO GLI UOMINI E LE DONNE DI ENRICO LETTA IN CAMPANIA

Enrico Letta si appresta a diventare, senza un congresso vero ma proprio per evitare un congresso, il nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico. Di certo tra le simpatie personali del nuovo segretario in pectore non rientra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con il quale Letta ha avuto due spiacevoli incidenti di percorso: il primo, nel 2014, quanto da Vice Ministro ai Trasporti l’ex sindaco di Salerno rimase per settimane senza deleghe prima di dimettersi; il secondo, invece, nel 2015, quando Enrico Letta attacco’ il Partito Democratico per la scelta di candidare De Luca alla presidenza della Regione.

Il riferimento storico di Enrico Letta è stato l’ex Parlamentare Guglielmo Vaccaro che, subito dopo l’uscita di scena di Letta, lascio’ il Partito Democratico, passando, in Parlamento, all’interno del Gruppo Misto.

Era un uomo di Enrico Letta, salvo poi sostenere Matteo Renzi, anche l’attuale capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Mario Casillo.

Tra gli altri “fedelissimi” l’ex consigliere regionale Donato Pica, l’ex assessore regionale Lepore ma anche l’ex parlamentare Angelica Saggese, oggi passata con Italia Viva di Matteo Renzi.