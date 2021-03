SIANO. CONSIGLIO COMUNALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

E’ in programma per venerdi’ 12 Marzo, a partire dalle 17:00, il Consiglio Comunale di Siano, convocato per la discussione e l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021, già approvato nel mese di Febbraio dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Giorgio Marchese.

Nel documento di programmazione finanziaria, cosi’ come piu’ volte annunciato dallo stesso Sindaco, non c’è alcun incremento dei tributi comunali ma anche una forte spinta verso il completamento del sistema delle opere pubbliche del centro della Valle dell’Irno.