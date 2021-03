NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PONTE MARCONI, LA REGIONE STANZIA I FONDI. ORA SERVE DRAGAGGIO”

Grazie anche a questa battaglia, ma soprattutto alla determinazione dei cittadini, la Regione ha finalmente fatto la sua parte, stanziando circa 4 milioni di euro che saranno utilizzati per il ripristino del libero deflusso dell’Alveo Comune Nocerino nei pressi del Ponte Marconi, per la realizzazione e la gestione di due barriere galleggianti in grado di fermare i rifiuti (al sito “Sifone Piccolo Sarno” e al sito “Foce Sarno”) e per la rimozione dei rifiuti stessi per i primi due anni.