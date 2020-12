IANNONE (FDI): “BAR E RISTORANTI IN CAMPANIA: CONTE LI UCCIDE, DE LUCA LI SEPPELISCE”

Il presidente del Consiglio Conte chiude per prefestivi e festivi senza prevedere ristori adeguati. Il governatore della Campania De Luca chiude anche per gli altri giorni dicendo che i ristori sono solo quelli del governo nazionale. Ma questi due grandi uomini lo sanno che queste attività con quello che guadagnavano a Natale ci devono andare avanti anche per i mesi a venire, perché poi fino a Pasqua il lavoro è quasi nullo? Mancano modi e forme, manca proprio la cognizione. A sua volta questi imprenditori sono disperati ed offesi dalla confusione. Se chiudere è una necessità bisogna fare come in Germania e dare il 75 per cento del fatturato. Invece Conte chiude e dà poco, mentre De Luca serra e non ci mette un euro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.