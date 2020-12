ORDINANZA BAR E RISTORANTI. DE LUCA RISTORA I COMMERCIANTI CON I LORO FONDI

Saranno i fondi delle Camere di Commercio della Campania, che vengono finanziate dalle stesse imprese mediante il pagamento della quota per l’iscrizione, a sostenere i costi che bar e ristoranti in Campania hanno affrontato in vista della riapertura, in programma per oggi, bloccata dalla decisione del Presidente della Regione di lasciare arancione il colore della Campania.

De Luca, infatti, nel pomeriggio chiederà ai presidente delle Camera di Commercio della Campania di predisporre un piano per ristorare baristi e ristoratori.