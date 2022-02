IANNONE (FDI): “CARDARELLI, NOTTE DA INCUBO. DE LUCA VUOLE METTERE MASCHERINE SU OCCHI CAMPANI?”

“Dopo l’ennesima nottata da incubo trascorsa al Cardarelli di Napoli, causata da un ingorgo del pronto soccorso e conseguente paralisi del reparto con oltre 100 persone stipate nell’androne della medicheria su barelle e sedie, si chiede al Presidente della Regione Campania De Luca se intende intervenire per far fronte alla disastrosa situazione della sanità campana. La situazione ha superato il limite della sopportazione per cittadini e personale medico e De Luca non può pensare di mettere le mascherine anche sugli occhi dei campani per nascondere le vergogne della sua sanità”

Così in una nota il senatore di FdI Antonio Iannone.

