DA DOMANI IN ITALIA NIENTE MASCHERINE ALL’APERTO MA IN CAMPANIA VIGE IL CODICE DE LUCA

Prima ci fu lo stop anche al Delivery, nel cuore della prima fase della pandemia. Poi la Dad imposta in tutta la Regione Campania, mentre il resto d’Europa teneva i propri studenti in classe. Infine la lotta alla vendita di alcolici di notte ed un nuovo tentativo, andato male, di tenere le scuole chiuse. Oggi il Codice De Luca impone ai cittadini campani, ed a quanti si troveranno in Campania fino al 28 Febbraio, di utilizzare le mascherine anche all’aperto, mentre da domani 11 Febbraio nel resto d’Italia, in base ad un’ordinanza del Ministero della Salute, verrà meno l’obbligo dei Dispositivi di Sicurezza. Siamo alle solite, nulla di nuovo, oramai ci siamo abituati: quando si tratta di conquistare la scena mediatica, De Luca è sempre un passo avanti e, se poi di mezzo c’è il Governo, beh, meglio ancora.

