ANCHE IL GENERALE FIGLIUOLO PUBBLICA IL SUO LIBRO: PRONTO PER LA POLITICA ?

Anche il Generale Figliuolo, Commissario per l’Emergenza Covid in Italia, pubblica il suo libro ed in tanti pensano ad un suo futuro impegno in politica.

Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, prossimo alla scadenza del mandato, si racconta per la prima volta in ‘UN ITALIANO. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande’, una conversazione con Beppe Severgnini.

Il libro sarà pubblicato da Rizzoli che ne annuncia l’uscita l’8 marzo.

“Vorrei raccontarvi quello che ho cercato di fare per l’Italia e perché. Proverò a essere preciso, il tema è serio e lo richiede.

Ma voglio anche essere sincero e raccontarvi il dietro le quinte di questa strana, faticosa, a tratti entusiasmante stagione del nostro Paese. Ne ho parlato poco, finora, perché dovevo lavorare. E se uno, in qualsiasi professione, passa il tempo in televisione o a rilasciare interviste, come riesce a lavorare? Quando l’editore Rizzoli me l’ha proposto, mi sono detto: non sei uno scrittore, come farai a trasmettere le cose che hai capito e che hai fatto? Senza rischiare di essere autocelebrativo o usare un linguaggio troppo tecnico. O, peggio, le due cose insieme. Così ho pensato di chiedere aiuto a Beppe Severgnini. Non ci conoscevamo di persona, ma avevo letto alcuni suoi libri e molti articoli, conoscevo le sue opinioni televisive. Di lui mi piacciono la pulizia del linguaggio, la capacità di sintesi e l’ironia”, afferma Figliuolo.