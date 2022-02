MERCATO SAN SEVERINO. IL COMUNE ADERISCE ALLA INIZIATIVA ANCI “LUCI SPENTE NEI COMUNI”

Il Sindaco Antonio Somma ha così commentato l’iniziativa: “Mercato S. Severino ha aderito, insieme alla maggior parte dei Comuni Italiani a questa significativa iniziativa di Anci attraverso un gesto simbolico di protesta contro l’aumento dei costi energetici, che già da inizio anno sta avendo degli effetti pesantissimi sulle famiglie, sulle imprese e anche sulle amministrazioni pubbliche, già provate dell’emergenza sanitaria in atto. La nostra azione si pone come un segnale forte da mandare al Governo Centrale affinché intervenga con provvedimenti urgenti per risolvere questa grave situazione, che rischia di ripercuotersi in maniera negativa anche sui bilanci degli enti con conseguenti ripercussioni nei confronti dei cittadini. Bisogna intervenire presto per evitare tutto questo”.