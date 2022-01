IERVOLINO, LA SALERNITANA ED IL RUOLO FONDAMENTALE DI LELLO CICCONE

In Provincia di Salerno, da sempre, l’uomo politico piu’ vicino all’imprenditore Danilo Iervolino è, sicuramente, l’avvocato Lello Ciccone, da anni uomo di Forza Italia, candidato anche alle ultime elezioni Regionali del 2020 con il partito di Silvio Berlusconi. Ciccone è stato tra i primi a salutare l’acquisto della Salernitana da parte di Iervolino con il quale, da tempo, collabora per la gestione di numerosi punti Pegaso, l’Università Telematica che sta ottenendo grande successo sull’intero territorio nazionale. Ciccone, adesso, è l’uomo politico piu’ vicino a Iervolino e, con ogni probabilità, avrà anche un ruolo importante all’interno del futuro assetto societario che l’imprenditore di Palma Campania metterà in piedi nei prossimi giorni. Di certo il noto avvocato salernitano sarà accostato, per i prossimi anni, dagli appassionati di calcio della città di Salerno come uno dei protagonisti degli eventi piu’ attesi nella storia della Salernitana.

