IL 4 GENNAIO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FICO ANNUNCERA’ LA DATA PER ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ancora qualche giornata di attività ordinaria, si fa per dire, per le Camere prima del prossimo 4 gennaio quando il Presidente della Camera Roberto Fico annuncerà la data entro la quale inizieranno le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica.

“La lettera sarà inviata il 4 gennaio anche alle Regioni per l’individuazione dei delegati regionali”. Dopo l’annuncio di Fico serviranno circa dieci giorni per consentire ai Consogli regionali di indicare i loro tre delegati da inviare a Roma (uno per la Val d’Aosta).