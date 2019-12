IL BILANCIO DEL 2019 DEL DEPUTATO DEL PARTITO DEMOCRATICO PIERO DE LUCA

Piero De Luca, dopo aver incassato l’ok all’emendamento in Finanziaria per il prolungamento della validità delle graduatorie per i Concorsi Pubblici, domani, 30 dicembre, a partire dalle 16:00, all’interno della sede del Partito Democratico di Salerno, terrà la consueta conferenza stampa di fine anno, per stilare un bilancio dell’attività svolta a Roma.

Insieme a Piero De Luca, all’incontro, prenderanno parte il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ed il Segretario Provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano.