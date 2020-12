IL BILANCIO DI PREVISIONE ARRIVA IN CONSIGLIO REGIONALE: TEMPI RAPIDI E FIDUCIA?

La riunione del Consiglio Regionale, anche se formalmente ancora non confermata, si terrà il 23 dicembre: una Antivigilia di Natale di lavoro per i consiglieri regionali chiamati ad approvare il documento di programmazione economica e finanziaria che, quest’anno, pare ancora piu’ delicato rispetto agli anni passati. Da un lato l’emergenza Covid 19 con la quale, almeno sotto il profilo sociale ed economica, fare i conti per tutto il 2021, dall’altro la necessità di tenere sempre adeguati i servizi della Regione, a cominciare da Sanità e Trasporti. Ancora non è chiaro se il provvedimento arriverà in aula blindato con la fiducia: sia ben chiaro per De Luca e la sua maggioranza non è un problema numerico ma di tempi e di emendamenti da evitare. Il tentativo di assalto alla diligenza, già bloccato in commissione, potrebbe avvenire in aula ed a quel punto meglio evitare ogni problema, anche con qualche pezzo della stessa maggioranza.

