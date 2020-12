ETTORE ROSATO (ITALIA VIVA): “NON C’E’ PIU’ FIDUCIA TRA CONTE E MAGGIORANZA”

Giusto per tenere alto il livello dello scontro politico all’interno del Governo Conte, il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, ospite di Agenda su Sky Tg24, ha rilasciato dichiarazioni che non sembrano lasciare dubbi ad interpretazioni.

A oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier». A dirlo con nettezza è Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia viva. «Il premier l’ha sciupata», ha specificato alla trasmissione Agenda su Skytg24, «la fiducia non c’è più non solo con noi, noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza. Bisogna ricostruirla se si vuole andare avanti».