PIERRO GROUP: PARTE IL PRIMO CANTIERE PER SUPERBONUS NELLA VALLE DELL’IRNO

Grazie ad una prestigiosa partnership con Eni Gas e Luce e con Harley Dikkinson, la società Pierro Group, da anni operativa nel settore dell’edilizia privata e pubblica, è la prima ad avviare un cantiere per superbonus al 110% nella Valle dell’Irno. Si tratta di un intervento, già pronto per essere eseguito, all’interno di un ampio condominio privato di Baronissi dove, nelle prossime settimane, inizieranno i lavori per quello che, da tutti viene definito, come il futuro per lo sviluppo dell’edilizia. Si tratta del secondo cantiere per Superbonus al 110% di tutta la Campania: un traguardo importante per la società Pierro Group che, proprio in questo campo, ha effettuato ingenti investimenti finanziari e professionali.

