Ancora una volta Massimo Giletti si occuperà del caso Salerno e delle inchieste che hanno coinvolto Palazzo di Città per le gestione degli appalti a favore delle Cooperative. In studio nella puntata in onda alle 23:00 su La 7 l’avvocato Michele Sarno ma anche altri ospiti, collegamenti da Salerno e le inedite immagini di un ex assessore che, inseguito dalla troupe giornalistica de la 7, fugge in macchina pur di evitare le scomode domande degli inviati della emittente di Cairo.

