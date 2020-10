IL CENTRO DESTRA STRINGE I TEMPI: “A NOVEMBRE I CANDIDATI SINDACO PER LE GRANDI CITTA’ “

Si e’ stabilito un metodo, in vista delle Amministrative del prossimo anno, “che non si parta dai partiti, ma dai candidati, dalle persone che possano rappresentare una proposta vincente, credibile, anche guardando – quando necessario – al di fuori dei partiti per cercare figure espressione della societa’ civile”.

Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine della riunione odierna dei leader del centrodestra. “L’obiettivo”, ha proseguito la parlamentare, “e’ lavorare velocemente e bene, spero che gia’ entro novembre avremo i candidati delle grandi citta’. C’e’ grande compattezza nel centrodestra”.