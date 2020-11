IL COMUNE DI CASTELLABATE ADERISCE ALL’INIZIATIVA “ILLUMINIAMO”

Anche Castellabate condivide l’iniziativa “IlluminiAMO” promossa da Pippo Pelo per il Comune di Salerno, proponendo alla cittadinanza e ai commercianti di addobbare i propri balconi, le facciate e le vetrine dei pubblici esercizi con luci natalizie.

Un messaggio di speranza che scaldi l’atmosfera in questo periodo storico buio e difficile per tutti. L’amministrazione comunale, in considerazione del momento particolarmente delicato, ha deciso quest’anno di destinare i fondi solitamente spesi per le luminarie natalizie a scopi benefici e a servizio alla cittadinanza in difficoltà economica. Il Comune ha comunque previsto di collocare un semplice ma simbolico albero luminoso per ogni frazione di Castellabate e di attivare la musica in filodiffusione su Corso Matarazzo. I cittadini e i commercianti che aderiscono all’iniziativa potranno inviare una foto delle proprie luminarie natalizie all’indirizzo e-mail: segreteriasindaco@comune.castellabate.sa.it per mostrarle ai propri concittadini attraverso la condivisione sulla pagine Facebook istituzionale del Comune, nell’album “IlluminiAmo Castellabate”. «L’albero, simbolo di rinascita, che abbiamo deciso di apporre in ogni frazione del territorio ci auguriamo che possa essere accompagnato dalle tante luci provenienti da case e vetrine del territorio», lancia un messaggio di unione d’intenti il Sindaco f.f., Luisa Maiuri: «Quest’anno più che mai dobbiamo restare uniti, anche se a distanza, per rendere queste festività meno buie possibili».