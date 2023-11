IL COMUNE DI FISCIANO PRESENTA LO SPORTELLO PER IL TERZO SETTORE

Arriva anche a Fisciano il Progetto per lo Sportello del Terzo, iniziativa che sarà presentata, mercoledi’ 8 Novembre, nel corso di una conferenza stampa in programma nella sede del Comune della Valle dell’Irno.

E’ in programma per mercoledi’ 8, a partire dalle 11:00 la conferenza Stampa di presentazione dello Sportello del Terzo Settore, il nuovo servizio progettato dal Comune di Fisciano e dalla Pro Loco Fiscianese per trasferire le opportunità dei Bandi regionali e nazionali agli Enti del terzo settore con sede legale nel territorio comunale.

Interverranno:

• il Sindaco del Comune di Fisciano Dott. Vincenzo Sessa

• Il Consigliere Comunale con delega alle Associazioni Dott. Carmine Maria Iannone

• Il Consigliere Comunale con delega ai Bandi Dott. Marco Napoli

• Il Consigliere Comunale con delega allo Sviluppo Economico Dott. Domenico Landi

• Il Presidente della Pro Loco Fiscianese Dott. Donato Aliberti