ITALIA VIVA ED AZIONE: DIVISI ALLE EUROPEE 2024, UNITI, INVECE, ALLE PROVINCIALI 2023

Il cammino di Italia Viva ed Azione si riunisce, almeno in Provincia di Salerno, almeno per le elezioni Provinciali del prossimo 20 Dicembre. Questo perchè le due classi dirigenti provinciali, consapevoli della difficoltà nella composizione di una lista autonoma e dei problemi oggettivi nella raccolta delle firme, stanno provando a mettere insieme una federazione provvisoria, unita nel nome della necessità di partecipare alla prossima tornata elettorale per le Provinciali 2023. Tutti a caccia delle firme, tanto gli esponenti di Azione che quelli di Italia Viva, nel disperato tentativo di portare a casa i 96 sigilli di consiglieri e di sindaci che consentirebbe la presentazione della lista e la corsa per uno o piu’ seggi alle elezioni del prossimo 20 Dicembre. E cosi’ i destini dei due partiti – divisi per volontà di Matteo Renzi e di Carlo Calenda – si riuniranno, almeno per una tornata elettorale.

Share on: WhatsApp