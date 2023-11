FDI SALERNO VERSO LE PROVINCIALI 2023: OK FIRME E PRONTE LE DISPONIBILITA’ ALLA CANDIDATURA

Firme necessarie per la presentazione delle liste, praticamente, già raccolte; numerose disponibilità ad una candidatura per la carica di consigliere provinciale già ottenute; l’obiettivo di essere, anche con il voto di secondo livello, il primo partito del centro destra all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. Sono queste le principali novità emerse, questa mattina, nel corso della riunione che i vertici provinciali di Fratelli d’Italia hanno tenuto con gli amministratori comunali di tutta la Provincia.

Numerose le disponibilità per una candidatura, già raccolte questa mattina, anche se vige il piu’ stretto riserbo sui nomi che il partito di Giorgia Meloni presenterà per le elezioni Provinciali del prossimo 20 Dicembre. Si parte dai due consiglieri provinciali uscenti Amato e Baselice, ma accanto a loro non mancheranno le sorprese, provenienti da ogni comune della Provincia di Salerno.