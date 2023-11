FORZA ITALIA CAMPANIA. TUTTI ATTENDONO IL DATO FINALE DEL TESSERAMENTO

C’è la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo, in passato, mai superato. C’è anche l’interesse per comprendere gli equilibri che, all’interno di Forza Italia in Campania, emergeranno dalla nuova campagna di tesseramento che, per la partecipazione ai prossimi congressi, si è conclusa il 31 Ottobre. Non saranno, pero’, tempi rapidi perchè Forza Italia, per la campagna di adesione 2023, ha previsto diverse modalità di adesione: da quella on line al tesseramento fisico fatto presso il partito, ma c’è, addirittura, una parte che viene inviata a mezzo corrispondenza tradizionale. Una differenza di metodo di iscrizione che, inevitabilmente, comporterà un prolungamento dei tempi per completare e definire l’elenco dei tesserati all’interno delle singole province. In vista, ovviamente, della celebrazione dei congressi che si dovrebbero tenere entro il mese di gennaio del 2024.

