IL COMUNE DI OTTAVIANO LANCIA LA BATTAGLIA AD AMAZON: ECCO IL SITO “OTTAZON”

Anche il nome ha la sua importanza: e lo sa benissimo Luca Capasso, Sindaco del Comune di Ottaviano (Napoli) che, per sostenere il commercio locale, ha lanciato il sito OTTAZON, un chiaro riferimento al colosso delle vendite on line, per affrontare la prossima tornata di regali natalizi.

Vasta ed ampia l’offerta delle categorie merceologiche: abbigliamento, alimentari, auto e moto, bellezza e salute, casa e giardino, console e videogiochi, elettronica, giochi e giocattoli, informatica, libri, musica e film, sport e tempo libero.