IL COMUNE DI SAN VALENTINO DEDICA UNA GIORNATA ALLA DONNA ED ALLE PARI OPPORTUNITA’

Un sentito, qualificato e partecipato confronto sull’ importanza della donna nella societa’ si e’ tenuto questa sera nell’ aula consiliare del comune di San Valentino Torio. In prossimita’ dell’ 8 Marzo, Festa Internazionale della Donna, abbiamo voluto organizzare nuovamente un momento di riflessione, di sensibilizzazione e confronto per attenzionare, tra l’ altro, la problematica della violenza sulle donne, purtroppo ancora piu’ che attuale.

L’ evoluzione storica e normativa, le battaglie femministe, i femminicidi, il ruolo della donna nella politica e nella pubblica amministrazione, l’ importanza di avere una rete ramificata dii Centri Antiviolenza e di Politiche Sociali indirizzate verso la protezione e l’affiancamento a donne in difficolta’, vittime di violenza e soprusi.

Ringrazio di cuore la Commissione Pari Opportunità Comunale, nelle persone dei componenti presenti Giuseppe Coppola (VicePresidente), Giovanna Stanzione e Dominga Pappacena ed il Presidente del Consiglio Comunale e delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunita’ Maddalena Celentano per l’ impegno sempre profuso su questi temi.

Grazie di cuore alle relatrici per l’ appassionato e qualificato intervento, Prof.ssa Pina Esposito, Avv. Annarita Ferrara, consigliera provinciale e comunale, Dott.ssa Raffaella Ruocco, Responsabile CAV Vite di Giada per la Cooperativa Prodoos.

Ringrazio anche tutti gli intervenuti tra cui tante associazioni locali.

Lottare la violenza in generale ed in particolare quella sulle donne e’ un dovere di ogni amministratore pubblico e promuovere iniziative per diffondere questa cultura e’ ancora opportuno oltre che necessario.