NOCERA SUPERIORE. IL CENTRO DESTRA CI RIPROVA: NUOVA RIUNIONE PER UN SINDACO UNITARIO

L’appuntamento è per oggi alle 16:00: tutti i rappresentanti cittadini di Nocera Superiore del centro destra, nuovamente, attorno allo stesso tavolo, per provare a trovare un’intesa sul nome del candidato sindaco. Dopo la prima riunione di inizio settimana, Fdi, Forza Italia, Lega, Noi Moderati ed Udc, nel pomeriggio di oggi, tenteranno di mettersi insieme in vista della prossima tornata elettorale per le Comunali dell’8 e 9 giugno. La discussione pare ristretta ad una scelta tra il nome di Fratelli d’Italia (Franco Pagano, vincitore delle primarie di Giugno 2023) e di Forza Italia (Gaetano Montalbano, già Sindaco del Comune di Nocera Superiore).

