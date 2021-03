IL CONSIGLIO DEI MINISTRI RINVIA ELEZIONI COMUNALI 2021 TRA IL 15 SETTEMBRE ED IL 15 OTTOBRE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che prevede il rinvio delle elezioni amministrative, in programma a fine maggio 2021, ovvero a scadenza naturale: la tornata elettorale si terrà, secondo quanto stabilito dal CDM, nella finestra che va dal 15 Settembre al 15 Ottobre. Insieme alle Elezioni Amministrative sono state rinviate anche le Regionali in Calabria e le Suppletive per la Camera dei Deputati in programma nel collegio di Siena dopo le dimissioni dell’ex ministro Padoan. Sarà il Ministro dell’Interno, con ogni probabilità nel mese di aprile, ad indicare la data per la celebrazione delle elezioni comunali 2021.

