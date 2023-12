IL CONSIGLIO REGIONALE SI RIUNISCE AD OLTRANZA IL 21 DICEMBRE PER IL BILANCIO 2024

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 21 dicembre 2023 dalle ore 11,00 alle 13,30 per l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania. – DEFRC 2024-2026,Risoluzione, e, dalle ore 14,00 ad oltranza, per l’esame del disegno di legge “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2022”, dello “Schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2022”, del “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026, del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania, Legge di stabilità regionale per il 2024” e del disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”.

