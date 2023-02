IL MINISTRO BERNINI NOMINA VITTORIO ACOCELLA NEL CDA DEL CONSERVATORIO MARTUCCI

Sarà Vittorio Acocella il rappresentante del Ministero dell’Università all’interno del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Martucci: il decreto, firmato dal Ministro Bernini, ha individuato nel professionista salernitano, da sempre in campo con Forza Italia, il nome che dovrà rappresentare le ragioni del Governo all’interno della nota struttura salernitana. Per Vittorio Acocella si tratta di un importante riconoscimento personale e politico, per aver sostenuto, da sempre, il partito degli Azzurri.

