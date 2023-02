NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO CONSEGNA ALLA CITTA’ BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’

Alla presenza del Prefetto di Salerno, S. Ecc.za Francesco Russo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Antonio Centore; del Questore di Salerno, dott. Giancarlo Conticchio, delle Forze dell’Ordine, di una rappresentanza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e del Presidio Libera “J.E. Masslo” di Nocera Inferiore, l’inaugurazione dei beni di via Astuti e via Fucilari confiscati alla criminalità organizzata. Il segno tangibile della presenza dello Stato.

Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.