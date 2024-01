IL MINISTRO PER LE DISABILITA’ ALESSANDRA LOCATELLI IN VISITA IN CAMPANIA

Giornata in Campania per Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, esponente della Lega che, domani, lunedi’ 22 Gennaio, avrà diversi incontri sul territorio regionale. Ecco il programma completo della visita in Campania del Ministro Locatelli.

A CAIVANO: ORE 11:00 – CORSO UMBERTO I

INCONTRO CON IL COMMISSARIO DEL COMUNE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ORE 11:30 – PUNTO STAMPA

ORE 14:30 – SOPRALLUOGO CENTRO SPORTIVO EX DELFINIA

CASERTA:

ORE 17:00 – VIALE ENRICO MATTEO 21

PARTECIPA ZIONE A EVENTO SPORTIVO PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO ‘OPEN CASERTA’. INCONTRO CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE