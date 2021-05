IL MINISTRO PER LE DISABILITA’ ERIKA STEFANI IN CAMPANIA: ECCO DOVE SARA’

Parte da oggi, con un incontro a Napoli con le associazioni di categoria, la visita in Campania di Erika Stefani, Ministro per le Disabilità. La senatrice della Lega, dopo l’incontro all’Holiday Inn di Napoli, nella giornata di domani visiterà, sempre a Napoli, l’Istituto Martuscelli, poi alle 10:00 sarà a Casal di Principe (Caserta) per fare visita ad una struttura confiscata alla camorra ed oggi destinata alle associazioni di volontariato, infine, alle 12:00, a Salerno, all’interno della sede dell’Anfass di Via del Tonnazzo, nella zona di Fuorni.

Share on: WhatsApp