E’ partita dalla Cittadella Giudiziaria di Salerno la due giorni che Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e Coordinatore Nazionale di Forza Italia, trascorrerà in Provincia tra il Comune capoluogo, Postiglione e la zona di Paestum, con una puntata a Giffoni Valle Piana per il Festival del Cinema per ragazzi.

