IL MISTERO DELLA DATA DELLE COMUNALI 2021: IL GOVERNO PROIETTA I CONTAGI

L’ultima novità che filtra dal Ministero dell’Interno è quella relativa ad uno studio, in grado di proiettare il numero dei contagi fino alle prossime settimane, per verificare il periodo migliore per la fissazione della data delle elezioni comunali. Resta, comunque, in piedi l’ipotesi del 26 Settembre che dovrà trovare conferma nella decisione, attesa da settimane, da parte del Ministro Lamorgese che lascia l’Italia, ad oggi, unico paese al mondo nel quale la presenza del virus ha provocato il rinvio delle elezioni. Un triste primato che, ancora oggi, attende una decisione che aprirebbe, in maniera ufficiale, la campagna elettorale per le Comunali 2021.

Share on: WhatsApp