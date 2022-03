IL MOVIMENTO 5 STELLE TORNA AL VOTO PER ELEGGERE GIUSEPPE CONTE CAPO POLITICO

Per la seconda volta, dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha annullato la votazione dello scorso Agosto, Giuseppe Conte si sottopone al giudizio on line degli iscritti al Movimento 5 Stelle: dalle 8:00 di domenica 27 Marzo e fino alle 22:00 di lunedi’ 28 le urne virtuali del M5S saranno aperte per eleggere l’ex Presidente del Consiglio Segretario Nazionale del Movimento. Un appuntamento che gli eventi dell’Ucraina hanno fatto passare anche in secondo piano ma è proprio sulla posizione del M5S nei confronti dell’invio di armi italiane che si sta giocando questa strana campagna elettorale per l’avvocato Conte, pronto a chiedere un passo indietro al Governo Draghi.

Ecco il testo del quesito che gli iscritti, a partire da domenica 27 Marzo, rigorosamente on line, potranno votare:

Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta?