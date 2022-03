SALERNO. CONTINUA LA RACCOLTA DI BENI PER L’UCRAINA GRAZIE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Continua l’attività dei volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno a sostegno della popolazione ucraina. Nel periodo compreso tra il 21 e 25 marzo sono stati raccolti, selezionati, inscatolati e distribuiti alimenti, indumenti, beni di prima necessità.

Sono 15 i colli/cartoni consegnati presso il punto di raccolta di via F. Cantarella (adiacente mercato di Via Piave) allestito da cittadini Ucraini residenti in città. Altri 21 colli/cartoni sono stati consegnati presso la Struttura Regionale della Protezione civile sita in via gen. Clark. Complessivamente sono stati raccolti e consegnati finora beni per un totale complessivo di 9 quintali.

Inoltre, si ringrazia la Fondazione Carisal per aver donato un gazebo alla Protezione Civile di Salerno al fine di sostenere tutte le attività operative quotidiane presso la sede e in esterna.