PD CAMPANIA. PER IL NUOVO SEGRETARIO LETTA CHIEDE ALMENO IL 70% DEI CONSENSI

Da Roma è arrivata una richiesta precisa: il nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania, anche se eletto all’interno della Assemblea Regionale senza ricorrere ad un congresso straordinario, dovrà ottenere almeno il 70% dei consensi degli aventi diritto. E’ questa la condizione che il Segretario Nazionale Enrico Letta ha posto ai dirigenti delle Campania per scongiurare un commissariamento prima ed un congresso regionale poi, che avrebbero un effetto devastante sulla struttura del partito in tutta la Regione. Si deve, quindi, andare a caccia di un nome quanto piu’ possibile condiviso dai componenti dell’assemblea, una candidatura non solo forte ma anche sostenuta dai diversi ambienti (e correnti) che popolano l’assemblea regionale del Partito Democratico della Campania. Un compito che pare abbastanza complicato, considerato che a rivendicare il ruolo non ci sono solo aree politiche ma anche aree geografiche che chiedono una maggiore rappresentatività all’interno del Pd. Le trattative sono in corso e l’intesa sembra ancora lontana: sul tavolo, almeno per il momento, restano i nomi di Nicola Oddati e di Valeria Valente.

