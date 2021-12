IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ENTRO FINE ANNO, IL NODO DEL VICE PRESIDENTE

Entro la fine dell’anno il Presidente della Provincia Michele Strianese convocherà il nuovo Consiglio Provinciale di Salerno, cosi’ come composto dopo le elezioni di sabato 18 dicembre, per una prima seduta dedicata al bilancio di previsione 2022. E, quasi certamente, la prima seduta del rinnovato Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino si terrà tra il 27 ed il 30 Dicembre. Intanto, sotto il profilo politico, resta aperta la questione della nomina del Vice Presidente della Provincia di Salerno: Michele Strianese attende indicazioni da Piero De Luca e dai vertici del Partito Democratico che hanno, sul tavolo, diverse opzioni per affidare la delega di Vice Presidente della Provincia. Considerata la totale assenza in Consiglio di esponenti del Comune capoluogo, è probabile che venga individuato un consigliere provinciale molto vicino al Comune di Salerno, sia sotto il profilo geografico che sotto quello politico.

